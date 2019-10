Molini di Triora. Antonio Mario Becciu, capogruppo dell’attuale Opposizione nel Comune di Molini di Triora, denuncia un fatto molto importante e grave inerente la sicurezza pubblica degli abitanti del paese.

«Come comunicato dall’avviso della protezione civile diramato lunedì 14 ottobre, era in vigore per la giornata di ieri lo stato di allerta gialla in tutta la nostra Provincia e naturalmente anche nel Comune di Molini di Triora; le piogge sono infatti state molto forti e fortunatamente sembra non abbiano fatto danni né a cose né a persone.

Il fatto quantomeno bizzarro è che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Sasso non ha diramato nessun stato di allerta alla popolazione e di fatto non ha segnalato la problematica con nessun mezzo, nonostante il Piano di Protezione Civile del Comune lo preveda ed il nostro Comune sia dotato del sistema di alert system come fortemente voluto da questo gruppo di opposizione.

Evidentemente i componenti della Maggioranza, con il Sindaco in testa, erano impegnati in chissà quale altra problematica, forse stavano organizzando delle feste, oppure licenziando del personale, o meglio ancora studiando chissà quale strategia per non far discutere in Consiglio le nostre richieste di chiarimenti sull’andamento dell’Amministrazione.

Altra iniziativa evidentemente “ dimenticata” è quella relativa all’apertura della diga del Lago dei Noci che, come dimostrano le foto allegate, potrebbe decisamente creare seri problemi.

Questa situazione non è assolutamente sostenibile, è infatti già la seconda volta che uno stato di allerta gialla non viene divulgato in nessun modo alla popolazione, volevamo ricordare in questa sede al Sindaco che sarebbe meglio seguire con più attenzione queste circostanze, in quanto l’incolumità di grandi e piccoli è una sua prerogativa» – dichiara Antonio Mario Becciu, capogruppo dell’attuale Opposizione nel Comune di Molini di Triora.