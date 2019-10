Maltempo, evacuate due persone a Pigna. Strada provinciale per la frazione di Buggio interrotta

Pigna. La protezione civile comunica che due persone, residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state evacuate in via cautelativa a causa del ruscellamento conseguente alle piogge intense che ha interessato la loro abitazione, posta nel centro del paese.

Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio è momentaneamente interrotta: la Provincia sta intervenendo con mezzi meccanici per la riapertura.