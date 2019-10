Maltempo e ferrovie. Assessore Berrino, «Costante contatto con Trenitalia per monitorare la situazione»

Genova. «Ho chiamato i vertici regionali di Trenitalia per stabilire un coordinamento continuo in vista della nuova allerta che comincerà questa sera – Lo ha detto l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, che aggiunge – Ho chiesto, anche questa volta, che le eventuali situazioni problematiche vengano affrontate secondo quanto previsto dal contratto di servizio, tempestivamente e con mezzi adeguati all’emergenza, come avvenuto tra ieri e oggi in valle Stura».