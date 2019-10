Maltempo, Don Bosco Vallecrosia Intemelia: «Rinviata la partita contro il Vado»

Vallecrosia. A causa del maltempo, che si sta abbattendo sulla Liguria, e dell’allerta meteo emanata da Arpal per la giornata di oggi, la partita, valida per la Coppa Italia femminile di Eccellenza, tra Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, e Vado non si giocherà.

«Sospesa la partita contro il Vado – fa sapere la società biancorossa – E’ stata rinviata a causa del maltempo».