L’Ospedaletti Calcio regala borse di studio per i giovani calciatori bravi a scuola

L’Ospedaletti mantiene sempre alta l’attenzione alla crescita dei ragazzi del settore giovanile, dal punto di vista sia sportive che umano.

E, proprio per seguire i ragazzi nel loro percorso di vita, la società orange ha deciso di mettere a disposizione una borsa di studio per i giovani calciatori che si distingueranno per il loro rendimento scolastico.

Con questa nuova iniziativa la società vuole ancor di più valorizzare il lavoro e le energie investite sui giovani, per la loro crescita a 360 gradi. Ferma è la volontà della dirigenza di premiare l’importanza dell’andare bene a scuola come perfetta integrazione con i risultati sportivi del campo. Per la compagine orange il valore dell’istruzione e della formazione è sempre al primo posto e la borsa di studio orange ne è nuova dimostrazione. Coprire per intero la quota associative per l’anno successivo è il giusto premio per chi sa distinguersi anche a scuola e non solo sul campo.

L’iniziativa riguarderà le annate 2003, 2004, 2005 e 2006. Ora tutti sui banchi di scuola, c’è un obiettivo da conquistare.