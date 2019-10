Lo scrittore savonese Roberto Centazzo fa tappa a Ventimiglia per presentare “Il libretto rosso dei pensieri di Miao”

Ventimiglia. Sabato 26 ottobre alle 15,30 lo scrittore savonese Roberto Centazzo farà tappa a Ventimiglia per presentare il suo romanzo “Il libretto rosso dei pensieri di Miao” Tea.

La presentazione rientra in una serie di eventi volti a raccogliere cibo per i getti meno fortunati. L’area antistante il gattile di Ventimiglia verrà trasformata, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione randagi fortunati, in un salotto letterario, per accedere al quale sarò obbligatorio donare una scatoletta di cibo per gatti. La formula, già usata in diverse occasioni, si è rivelata vincente, ed ha permesso di raccogliere ingenti quantità di donazioni.

L’autore verrà introdotta da Emanuela Tralci del Mondadori Bookstore Bordighera, promotrice dell’evento insieme a Borbara Bonavia che effettuerà, delle letture dedicate. Sarà presente all’incontro il consigliere Eleonora Palmero, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

L’associazione Randagi Fortunati permetterà, a chi lo gradisce, di visitare gli ospiti del gattile e sarà presente con uno stand dove saranno esposti oggetti dedicati. «Ogni essere umano ha bisogno di un gatto, ma ancora non lo sa» – dice Miao Tse-Tung “Pensieri Sparsi”.