Linea Genova-Ventimiglia, guasto blocca treno in galleria

Taggia. Qualche minuto di apprensione, oggi verso le 13, per i passeggeri del treno Genova-Ventimiglia. Il mezzo e rimasto bloccato nella galleria tra San Lorenzo e Santo Stefano a causa di un guasto.

Quest’ultimo sarebbe consistito in un malfunzionamento del meccanismo di chiusura delle porte automatiche. Ma c’è anche chi ha visto uscire del fumo da una delle carrozze, tanto da avvisare i vigili del fuoco.

Il treno è comunque ripartito, uscito dal tunnel e si è fermato in stazione per la regolare sosta, durata qualche minuto in più del previsto. I passeggeri sono scesi e poi risaliti con il treno che ha ripreso la sua normale marcia con poco più che un quanrto d’ora di ritardo.