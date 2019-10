L’Imperia supera il Genova Calcio a Diano Marina, mister Lupo: «Abbiamo fatto la partita che volevamo»

Imperia. L’Imperia ieri pomeriggio ha superato il Genova Calcio sul terreno sintetico del “Wladimiro Marengo” di Diano Marina, dove eccezionalmente è andata in scena la partita a causa dei lavori di rifacimento dell’impianto di irrigazione in corso allo stadio “Nino Ciccione”. I neroazzurri hanno infatti vinto 1-0, grazie al gol del giovane Pellegrino, l’incontro valido per la quarta giornata del campionato Eccellenza.

«Ieri la partita è andata molto bene – dichiara soddisfatto il mister dell‘Imperia, Alessandro Lupo - Abbiamo fatto la partita che volevamo: senza errori ed interpretata bene. E’ andato meglio il secondo tempo, perché il primo è risultato un po’ piatto a causa della troppa tattica, mentre nel tempo successivo abbiamo fatto davvero bene. Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi perché non era una partita facile, ma è andata bene perché sia io che la squadra avevamo lo stesso intento: il voler cercare la vittoria fino alla fine. Questo è molto positivo e bello».

«Lo spirito è sempre lo stesso – sottolinea il mister – E’ dall’inizio dell’anno che sono molto contento dei ragazzi perché in settimana lavorano benissimo e la domenica stanno veramente onorando la maglia che indossano, dando il massimo e uscendo dal campo stravolti dalla fatica. Inoltre hanno tanta qualità, perciò sono molto contento non solo di ieri ma anche di tutte le altre prestazioni perché, in quattro partite di campionato, sono riusciti finora a vincerne tre».