Imperia. Grazie una doppietta di Edoardo Capra nella ripresa, dopo un primo tempo di sofferenza l’Imperia si impone sul Sestri Levante e conquista la vetta solitaria della classifica.

«E’ stata sofferenza vera nei primi 45 minuti -ammette il tecnico Alessandro Lupo – ma direi che la partita l’abbiamo vinta lì credendoci e non disunendoci. Poi la differenza l’hanno fatta i singoli. Sono felice perché come molti sanno nella prima esperienza a Imperia non avevo lasciato un bel ricordo, ora me la godo per una settimana».

Soddisfatto a fine gara anche il presidente Fabrizio Gramondo: «Mi ha fatto piacere vincere e rivedere tanta gente al campo. La squadra è già pronta così ma se potremo interverremo ancora sul mercato».

Il tribuna presente anche il sindaco Claudio Scajola accompagnato dall’assessore allo Sport Simone Vassallo.

Alla partita ha assistito anche il primatista dei 400 metri, l’azzurro Davide Re.