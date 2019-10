Liguria Popolare, Bissolotti: «Notevole crescita di consensi nel Ponente»

Genova. Liguria Popolare si organizza sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali. Dopo aver presentato il coordinamento regionale a Genova e i referenti provinciali per Imperia e Savona, la compagine messa in campo dall’ex ministro Maurizio Lupi non nasconde l’obiettivo.

«Costruire un futuro serio per la Liguria raccogliendo liste civiche di tutta la regione – sottolinea il vicepresidente regionale Antonio Bissolotti. A Savona era presente una delegazione nutrita di ‘Sanremo popolare’, altre novità sono attese nei prossimi giorni con la costituzione di nuove liste civiche a supporto del centrodestra alle Regionali 2020».

«Da quando è nata Sanremo Popolare stiamo riscuotendo un grande consenso in tutto il Ponente ligure» – ha concluso Bissolotti.