Lega Val Nervia-Val Verbone, parte la campagna di ascolto fra la gente

Vallecrosia. . Fervono i preparativi in casa leghista, si sta preparando la trasferta per la grande giornata dell’”Orgoglio italiano”, la manifestazione della Lega che si terrà a Roma in piazza San Giovanni sabato 19 ottobre.

Sarà presente ovviamente anche una delegazione della sezione della Lega Val Nervia – Val Verbone, guidata dal suo segretario Antonio Federico e il vice Lorenzo Cortelli, i quali, esprimendo soddisfazione per le numerose adesioni già arrivate, dichiarano: «La maggioranza silenziosa del Paese, in assenza del cui consenso si regge questo Governo di usurpatori, ha deciso che sabato 19 ottobre si farà sentire, per poter affermare a gran voce la propria idea di futuro per l’Italia.

Nel frattempo noi della Sezione Val Nervia-Val Verbone abbiamo deciso di portarci avanti, ripartendo dai territori, lanciando una campagna di ascolto che toccherà vari Comuni del territorio di competenza della Sezione, per ascoltare i vostri suggerimenti, opinioni e, perché no, anche critiche. Il primo appuntamento è per domani, lunedì 7 ottobre, dalle 8:30 alle 12:45 sul solettone di Vallecrosia, con un gazebo informativo a fianco al ristorante “CarpeDiem”.

“Cogli l’attimo” anche tu, trova un minuto per venirci a trovare, ti aspettiamo!»