Imperia. Mentre i quadri di Serenella Sossi sono in mostra alla Coningsby Gallery di Londra fino al 26 ottobre, le sue sculture vanno all’ART3F di Marsiglia per Monteoliveto Gallery dal 18 al 20 ottobre.

Per l’ART3F di Marsiglia, 1° salone d’arte contemporanea in questa città, Monteoliveto Gallery ha voluto privilegiare Serenella Sossi, scultrice, dedicando nello stand C04 della galleria, spazio solo alle sue sculture.

Una mini-personale di scultura di Sossi, quindi, questa all’ART3F Marseille che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre presente l’artista. Un riconoscimento gratificante per l’artista che avrà la possibilità di mettere in mostra diverse sculture seguendo alcune tematiche a lei care.

Saranno esposti gli scriba, i penitenti, le sue sirenette amaliatrici e gli allegri e colorati pesci tropocali in ceramica, senza dimenticare peraltro la “luna nera” in ardesia, dalla raffinata forma essenziale, la cui immagine è stata scelta per essere riprodotta sul catalogo ART3F Marseille per rappresentare la galleria Monteoliveto.

Per chi vuole accedere gratuitamente al salone ecco il link per scaricare on line l’invito: https://www.art3f.fr/form/marseille-exposant/

art3f MARSEILLE 18 > 20 ottobre

venerdì 16-23, sabato 10-20, domenica 10-19.

vernissage: venerdì 18 ottobre dalle 18

Marseille Chanot