Genova. Una cerimonia commovente ha avuto luogo giovedì 10 ottobre nel Salone della rappresentanza alla presenza del vicesindaco Stefano Balleari, di Caterina Patrocinio, assessore al Territorio Municipio centro Ovest e coordinatrice Osservatorio Viadotto del Polcevera e della vice presidente Civ Rivarolo Antonella Pattitoni.

Ancora una volta la sinergia fra i due club Zonta Sanremo e Zonta Ventimiglia/Bordighera ha dato i suoi ottimi frutti. In collaborazione con la sezione Genova 2 presieduta da Valeria Valerio, Cinzia Papetti, Rita Longo e Gabriella Bodino hanno potuto consegnare direttamente nelle mani delle imprenditrici prescelte, tre assegni da 1500 euro ciascuno, frutto di lotterie e raccolte fondi che hanno caratterizzato l’ultimo anno sociale sia del club Genovese che dei due dell’estremo ponente.

«A ricevere la piccola somma, grandissima però a livello umano dato che questo è il riconoscimento dell’importanza e del valore del lavoro femminile – tengono a sottolineare all’unisono le presidenti – sono state tre donne che svolgono la propria attività nella zona gialla e questo piccolo contributo le aiuterà proprio a proseguire, a non arrendersi nonostante gli enormi disagi».

Emozionatissime le tre signore a cui sono stati consegnati gli assegni, la titolare del negozio di parrucchiere Hair Color, quella dell’edicola Dragone Fonte e infine quella del Bar Almay. E infatti durante la cerimonia più volte sul volto dei presenti sono comparse le lacrime, soprattutto quando sono stati ricordati i terribili giorni subito dopo la tragedia di quell’ormai indimenticabile 14 agosto 2018.

«Siamo particolarmente orgogliose di questo service – conclude la presidente sanremese Cinzia Papetti – e ringrazio a nome di tutte noi chi ha voluto contribuire a raccogliere i denari, tutte le socie. E mi permetto di aggiungere un particolare ringraziamento all’assessore regionale Gianni Berrino, amico fraterno della sottoscritta, perchè grazie al suo interessamento Zonta è venuto in contatto dapprima con Sergio Gambino, consigliere comunale genovese con delega alla Protezione Civile, e poi con Fiorella Rottino, responsabile in Comune a Genova per l’ufficio valorizzazione del volontariato».