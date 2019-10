Le Accademie di Belle Arti di Shanghai e Sanremo sottoscrivono un’intesa di collaborazione

Sanremo. Una delegazione di cinesi in rappresentanza dell’Accademia di Belle Arti di Shanghai ieri ha visitato l’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Erano presenti i direttori didattici e amministrativi delle due istituzioni che con la mediazione linguistica di un’interprete e di alcuni studenti cinesi che frequentano l’Accademia di Sanremo hanno definito le modalità di collaborazione che si tradurranno in un protocollo d’intesa.

Sono stati trattati diversi temi tra cui lo scambio culturale tra docenti e studenti mirato a favorire la maturazione di esperienze formative diverse oltre che fare conoscenza con realtà socio – culturali, costumi, stili di vita e abitudini diverse. Durante una piacevole conversazione sono stati abbozzati gli accordi che porteranno gruppi di studenti cinesi a Sanremo a partire dal 2020 a frequentare corsi liberi di alta formazione presso l’Accademia di via Val del Ponte

«Si tratta di un risultato importante – commenta il direttore Pier Luigi Megassini – sia per l’Accademia che per la città che potranno ospitare per un certo periodo giovani di un’altra cultura, abitudini e mentalità. Dalla nostra Accademia e dalla nostra città si porteranno via certamente un buon ricordo per le iniziative frequentate e per le cose belle viste. L’iniziativa si inserisce in un progetto di internazionalizzazione esperienziale e formativa che l’Accademia di Sanremo sta portando avanti da tempo».