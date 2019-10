Lavoro, Anci Liguria cerca personale. Richiesti esperti di ogni settore

Genova. Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Liguria cerca personale. L’obbiettivo è quello di riaprire un elenco di esperti che si occupino dei programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta.

Fondamentalmente sono richiesti professionisti per una molteplice tipologia di discipline. Questi ultimi andranno ad occuparsi di fondi europei e di sviluppo, territorio, ambiente, diritto marittimo, convenzioni internazionali ed altro ancora, sempre in ambito UE.

L’associazione ha anche stipulato con Regione Liguria delle convenzioni per le attività di assistenza tecnica su tutti i temi di interesse comune. L’altro elenco di esperti che Anci intende riaprire è quello per programmi a valenza sociale anche in materia di immigrazione e sociosanitaria.

