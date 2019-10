Lavori sull’Aurelia, Anas: «Risanamento della pavimentazione tra Andora e Diano Marina»

Diano Marina. Proseguono gli interventi di manutenzione all’interno della galleria ‘Madonna della Guardia’, lungo la statale 523 “del Colle di Cento Croci”, tra Castiglione Chiavarese (GE) e Maissana (SP). Sono stati infatti programmati i lavori pulizia del piano viabile, delle pertinenze e la manutenzione dei sistemi idraulici.

Per consentire l’esecuzione delle attività, da lunedì 28 e fino al 30 ottobre e dal 4 all’8 novembre la statale sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 73,750 e il km 75,876, nella sola fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo.

Durante la chiusura il traffico proveniente da Sestri Levante (GE) sarà indirizzato sulla provinciale 40 in direzione località Santuario, con proseguimento sulla viabilità comunale e successivo rientro sulla statale 523 presso Torza, nel comune di Maissana (SP). Il traffico proveniente da Varese Ligure e diretto a Sestri Levante sarà deviato sul percorso inverso.

Avanza inoltre il risanamento della pavimentazione lungo le strade statali della Liguria. Da lunedì le attività interesseranno l’Aurelia nel tratto compreso tra Andora (SV) e Diano Marina (IM). Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino all’8 novembre sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 633 e il km 640.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.