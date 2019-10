Lavori di messa in sicurezza della montagna a Breil-sur-Roya, la SS20 chiude per un mese

Breil-sur-Roya. Ancora disagi per gli automobilisti che percorrono la Strada Statale 20 della Val Roya. Dal 28 ottobre al 29 novembre un tratto della strada che da Ventimiglia conduce in Piemonte sarà infatti chiusa al traffico veicolare.

Era l’inverno 2018 quando una frana aveva temporaneamente interrotto la circolazione nei pressi di Breil-sur-Roya e adesso si sono resi necessari alcuni lavori per mettere in sicurezza quella porzione di montagna, al fine di evitare che un fatto di questo tipo possa ripresentarsi.

La chiusura della strada per l’intero mese sarà valida dalle 8,30 alle 16, per poi essere riaperta fino alle 8,30 del mattino successivo. Per chiunque voglia recarsi in Piemonte sarà dunque obbligatoria la deviazione per Sospel.