Taggia. I possessori di autoveicoli Honda hanno finalmente un punto di riferimento per le riparazioni e la cura del proprio mezzo. A Taggia, nel dicembre 2018, è nata L’Autofficina, officina autorizzata Honda di Nicolino Cifelli, meccatronico con esperienza pluriennale nel settore dell’autoriparazione.

«L’idea nasce dal desiderio di lavorare con il marchio Honda – racconta il titolare – e questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con Cuneo Auto 2, già concessionario Honda e SsangYong per la provincia di Cuneo. Insieme abbiamo deciso di aprire un punto vendita unico qui in Riviera capace di offrire un servizio completo di vendita e riparazioni».

Honda e non solo, infatti L’Autofficina, dotata di sistema diagnostico e attrezzatura di ultima generazione, effettua riparazioni meccaniche ed elettriche plurimarca su autovetture e veicoli commerciali ed offre molti servizi tra cui tagliandi, montaggio ed equilibratura degli pneumatici, ricarica del climatizzatore, manutenzione di impianti gpl e metano.

Per i mesi di ottobre e novembre per tutti i clienti che si recheranno in officina per riparazioni meccaniche e tagliandi sarà applicato uno sconto del 10% sui pezzi di ricambio.

L’Autofficina si trova a Taggia in via San Francesco 350. Per informazioni chiamare il numero 0184 1990770 o consultare la pagina Facebook www.facebook.com/LAutofficina-di-Cifelli-Nicolino-591050761355470/.