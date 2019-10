L’associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo e la Fundacion Oasis de Amor y Paz presentano il calendario 2020 a Vallecrosia e a Taggia

Vallecrosia. L‘associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo e la Fundacion Oasis de Amor y Paz invitano tutti alla presentazione del calendario 2020 che avverrà in due date e in due località diverse, la prima a Vallecrosia venerdì 18 ottobre presso l’ Oratorio Don Bosco con un’ apericena dalle 19,30. La seconda occasione sabato 26 ottobre con una cena nel salone parrocchiale di Levà a Taggia sempre dalle 19,30.

Gli incontri serviranno, oltre che a presentare il nuovo calendario 2020, anche per conoscere gli ultimi sviluppi inerenti ai progetti in Italia e in Colombia.

«Sarà proiettato anche un video girato da un nostro volontario di Sanremo che ha lavorato presso la Fundacion per 6 mesi per questo e anche per altri motivi vi chiediamo di prenotarvi approfittando delle due serate organizzate» – fanno sapere gli organizzatori.

Per prenotazioni Vallecrosia chiamare il nr. 380 9022879 don Rito. Per prenotazioni Taggia chiamare il nr. 338 4434221 Marco.