L’assessore regionale Gianni Berrino a Roma per la manifestazione contro il nuovo governo

Genova. L’assessore regionale Gianni Berrino sarà presente domani alle 15 in piazza San Giovanni a Roma alla grande manifestazione organizzata dal centrodestra contro il nuovo governo PD-M5S.

“Un governo nato solo per salvare le poltrone e frutto di un’improbabile alleanza tra due forze politiche che si sono pesantemente scontrate fino a qualche settimana fa – commenta Berrino - Sarò in piazza con Fratelli d’Italia e con gli altri alleati del centrodestra per gridare forte il mio ‘NO’ al governo giallorosso che, come da tradizione del centrosinistra, si prepara a bastonare gli italiani a suon di tasse e obblighi. Un governo che impoverirà ancor di più gli italiani a favore dei poteri forti e delle banche: basti pensare alle limitazioni per chi vuole pagare ancora con i contanti al fine di favorire i pagamenti con le carte di credito che vessano soprattutto i piccoli esercenti con pesanti commissioni.

Politiche fiscali errate e nessun investimento serio, fondamentale per rilanciare l’economia italiana e per una seria politica del lavoro. Auspico quindi che questo governo non duri a lungo perché i blocchi incrociati in nome delle poltrone sarebbero estremamente deleteri per l’Italia ed ancor più per la Liguria, penso, ad esempio, alla impellente necessità di infrastrutture: dal raddoppio della ferrovia a ponente alla gronda, dal nodo ferroviario al terzo valico, opere fortemente contrastate dai 5 stelle e storicamente ritardate dal PD. Domani sarò a Roma – conclude Berrino – perché bisogna tornare alle urne per dare all’Italia un governo voluto dal popolo”.