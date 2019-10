L’artista Makoto Azuma rende omaggio a Sanremo con un’inedita scultura di fiori e piante

Sanremo. Ha sempre cercato prospettive insolite per esplorare la bellezza di piante e fiori, posizionandole per lo più in ambienti pubblici, così da renderle visibili a tutti. E ha percorso strade inedite per esaltare la bellezza della natura, come quando ha letteralmente congelato bouquet di fiori amazzonici catturandoli in blocchi di ghiaccio per studiarne la reazione, o quando dal deserto del Nevada ha spedito nello spazio alcuni bouquet con palloni aerostatici.

È il giapponese Makoto Azuma, famoso per la sua attività di artista botanico che lo ha portato a realizzare vere e proprie sculture di fiori e piante in giro per il mondo (Messico, Belgio, Giappone, Argentina, Thailandia, ecc) e ad instaurare proficue collaborazione con case di design e moda.

E la bellezza e l’armonia delle installazioni floreali di Makoto Azuma non potevano mancare a Sanremo dove oggi è approdato in piazza San Siro. Di fronte alla concattedrale sanremese, l’artista ha ricreato una suggestiva composizione floreale dedicandola alla città. Ispirata alla stagione autunnale, l’opera ha catturato le attenzione di un pubblico nutrito, soprattutto turisti che non hanno perso occasione di immortalarla in qualche scatto fotografico.

«Uno spettacolo d’arte in continua evoluzione – ha detto in una nota stampa l’Assessore al turismo Alessandro Sindoni –. Makoto Azuma ha iniziato l’installazione sin dal mattino e Sanremo, Città dei Fiori, ha avuto la straordinaria occasione di vedere all’opera un artista di altissimo livello, capace di comunicare in modo assolutamente originale per farci apprezzare la bellezza dei fiori e delle piante così come non avevamo fatto prima».