Milano. L’Arma dei carabinieri, Squadra motociclisti, sempre presente e attenta per promuovere la guida sicura tra i giovani neopatentati e la salvaguardia dell’ambiente in stile elettrico, all’insegna dello slogan “Guido sicuro in green”.

L’impegno nello sport a due e quattro ruote, dopo il grande successo le manifestazioni delle minimoto che si sono svolte Arma di Taggia e la Rievocazione Storica sul circuito di Ospedaletti, per i carabinieri continua con la più importante manifestazione internazionale del ciclo e motociclo, Eicma 2019 in programma a Milano dal 6 al 10 novembre.

Lo stand dell’Arma sarà posizionato tra il padiglione 11 e 13 in area esterna, mentre all’interno (padiglione 18) saranno esposte le divise storiche e le moto.

