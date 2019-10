Per la prima volta a Sanremo: Il Coro Maschile Polofonico di Stoccolma 13 ottobre

Sanremo. Domenica 13 ottobre, i suoni ricchi del Coro Maschile Polofonico di Stoccolma risuoneranno nell’ex Chiesa di Santa Brigida a Sanremo. Il programma previsto include un mix di musica corale classica svedese ed europea, jazz, spiritual e pop.

Il coro, che comprende oltre 30 cantanti provenienti da diverse parti della Svezia, ha un’interessante storia retrostante. La maggior parte degli attuali membri del Coro di Stoccolma infatti risultano ex membri del noto coro maschile “Orphei Drängar” a Uppsala (Svezia) collettivo in cui sono accettati soltanto cantanti di età inferiore ai 55 anni. Molti ex cantanti di questo coro, pertanto pensando che fosse troppo presto per ritirarsi dalla “carriera musicale” decisero di continuare a cantare e sviluppandosi musicalmente con i loro vecchi amici del coro. Il Coro degli uomini di Stoccolma venne cosi istituito all’inizio del 2000, sotto la direzione del leader artistico e direttore Håkan Sund.

Nel 2008 il coro fu pronto per il suo primo tour in Svezia, seguito nel 2012 dal loro primo tour internazionale, tra le cui performance molto apprezzate furono quelle eseguite al Riviera Club svedese a Nizza e presso la chiesa a St. Etienne de Turenne. Il grande successo ottenuto ha portato quindi il coro ad esibirsi ulteriormente a Cannes, Nizza e Londra, oltre che in concerto presso il Guggenheim Museum di Bilbao, e ad un tour di due settimane in Canada e negli Stati Uniti.

Per la maggior parte, il coro canta “a cappella,” sebbene le canzoni vengano occasionalmente eseguite con l’accompagnamento di un pianoforte, dando al pubblico la possibilità di godere del fenomenale talento musicale al piano del direttore Håkan Sund.

Il concerto inizia alle 15:00 e alle 16:00 un rinfresco sarà servita a Palazzo Gentile Spinola. Tutti sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Hans Ericson hansericson1@gmail.com (si parla italiano).