Diano Marina. La stagione del basket inizia nel Golfo di Diano con un paio di importanti novità: la prima è la positiva novità della riunione del minibasket del Golfo, con la decisione delle società di Diano e di San Bartolomeo di collaborare per gestire in comune il “bacino” degli atleti più piccoli, aumentando così la disponibilità di spazi palestra, il numero di allenamenti disponibili ed il numero di piccoli atleti coinvolti.

Primo effetto della collaborazione è stata la presenza al Windfestival che si è tenuto da giovedì a domenica scorsi a Diano Marina, allestendo un campetto di “StreetBasket” con due canestri per dare la possibilità a tutti di provare l’emozione di fare centro. Moltissimi i bimbi (e non solo) che si sono fermati nei quattro giorni di manifestazione a sfidare se stessi davanti al canestro oppure a sfidarsi tra loro in indiavolate partitelle, sotto la supervisione e la guida degli istruttori Arturo e Riccardo.

«Pensiamo sia stata un’ottima occasione reciproca – dicono gli istruttori – Per noi non esiste modo migliore, per far conoscere ed appassionare al nostro sport, della prova “diretta” sul campo, quindi un’ottima opportunità di promozione».

«Per gli organizzatori l’aver avuto a disposizione, tra le molte attrazioni, anche un campetto da basket aperto a tutti ha di certo contribuito ad aumentare l’interesse ed il divertimento del pubblico nel contesto della manifestazione -continuano gli istruttori – In conclusione desideriamo ringraziare gli organizzatori della manifestazione ed Il Comune di Diano Marina per il lavoro svolto e per l’opportunità che ci è stata data, convinti di aver dato il massimo per la buona riuscita dell’iniziativa.

Ci rivediamo il prossimo anno al Windfestival 2020, ma ora vi aspettiamo numerosi agli allenamenti (mar. e gio. al palazzetto di Diano Marina, mer. e ven. alla palestra delle medie di San Bartolomeo, sempre alle 17) per coltivare e far crescere le emozioni che avete provato lo scorso week-end. Le prime due settimane sono di prova gratuita».

All’attività centrale e fondamentale del minibasket del Golfo Dianese “riunito” sotto un unico tetto si affiancherà la prosecuzione dell’impegno della Blue Ponente Basket nel settore femminile, con la partecipazione ai campionati regionali under 13, under 14 ed under 16 femminili con squadre realizzate in collaborazione con le società di basket di Alassio ed Albenga, che da anni collaborano al progetto Blue Ponente per il consolidamento della presenza del basket femminile nel ponente ligure.