La Sanremese riprende gli allenamenti, mercoledì c’è il Chieri in Coppa Italia

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha ripreso gli allenamenti al Comunale. Mercoledì si torna già in campo a Chieri per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D.

La squadra si è allenata al Grammatica, in quanto da oggi sono iniziati i lavori di trasemina del manto erboso dell’impianto di Corso Mazzini, che per un po’ dovrà essere tenuto a riposo. Domani pomeriggio i biancoazzurri si alleneranno a Pian di Poma. La partenza per Chieri è fissata per mercoledì mattina 9 ottobre.

Sanremese-Chieri, che si disputerà allo stadio De Paoli di Chieri con inizio alle 15.30, sarà diretta dal signor Riccardo Fichera di Milano. I collaboratori di linea saranno Riccardo Marra di Milano e Giuseppe Daghetta di Lecco.