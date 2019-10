Sanremo. NLP Sanremo domina il 1 Torneo del Pavone di Arenzano con la squadra u18 femminile.

Serie di vittorie per 2-0 per le ragazze guidate dal coach Michela Valenzise e coach Sergio Bruno contro le compagini avversarie provenienti dalla Liguria e dal Piemonte, dando dimostrazione di essere un gruppo coeso ed affiatato oltre che tecnicamente pronto.

Durante le partite l’allenatrice ha fatto ruotare la squadra provando varie soluzioni che hanno dato riscontri più che positivi per il bel gioco espresso. Ulteriore dimostrazione sono stati i due premi individuali conferiti a Matilde Marelli come migliore giocatrice e Chiara Cugge come migliore palleggio.

Un buon prologo per il debutto delle atlete della NLP in campionato sia in U18 che in serie C da neo-promosse.