La Lega di Sanremo e il presidente Piana a Roma per manifestare contro il governo

Sanremo. Una delegazione della Lega di Sanremo, insieme al presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, si è recata in piazza San Giovanni a Roma per manifestare contro il governo giallorosso di Giuseppe Conte e in particolare contro le misure economiche, sulle quali da giorni battono gli slogan di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Sul palco si sono alternati vari oratori tra i quali Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.