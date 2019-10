Sanremo. La Compagnia Stabile Città di Sanremo ha fatto tappa alla Residenza Franchiolo per la festa dei nonni.

Nella terrazza calda di sole autunnale, i teatranti si sono esibiti in esilaranti scenette dialettali molto applaudite dagli ospiti e dai loro cari presenti per l’occasione.

Gli attori hanno interagito direttamente con i nonni che hanno ascoltato divertiti il dialetto ligure, tradotto in italiano per dare a tutti la possibilità della giusta interpretazione. Non sono mancate alcune poesie e filastrocche dedicate alla festa del 2 ottobre e, per concludere, una canzoncina in dialetto ligure !

A completare il pomeriggio è arrivata direttamente dalla cucina una magnifica torta che tutti si sono affrettati a gustare.

Infine il direttore Stefano Faraldi, nel consegnare alcuni omaggi, piccoli cuori confezionati dagli ospiti ed una pergamena, ha commentato : “ Colgo l’occasione per rinnovare gli auguri a tutti i nonni, presenti e non, ma soprattutto vorrei ringraziare la Compagnia Stabile che è sempre sensibile e pronta a regalare un sorriso ai nostri ospiti. Grazie ancora del bel pomeriggio e arrivederci al prossimo incontro “