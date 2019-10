Ventimiglia. Il comune di Ventimiglia, in qualità di capofila del consorzio turistico InRiviera (espressione di 18 comuni dell’estremo ponente ligure) è ospite alla Fiera del Marrone di Cuneo. Per tre giorni, nel cuore del capoluogo della Granda, residenti e turisti potranno conoscere le principali attrazioni del territorio intemelio e assaggiarne le prelibatezze. Una su tutte, la castagnola, il dolce che a Ventimiglia ha conquistato la De.co.

Presenti allo stand, per illustrare agli avventori le bellezze di Ventimiglia, il vicesindaco Simone Bertolucci e i consiglieri comunali Eleonora Palmero (Lega) e Francesco Mauro (Fratelli d’Italia).

«Per noi è una grandissima opportunità – dichiara Bertolucci – Grazie al concetto di collegamento mare-monti, Cuneo ci ha dato la possibilità di essere qui, da noi sfruttata con molta felicità. La Fiera del Marrone è un evento che attira migliaia di visitatori e il nostro stand costituisce uno strumento importante per far conoscere le bellezze della Riviera di ponente, con un occhio di riguardo per la nostra Ventimiglia». In ultimo, il vicesindaco ha voluto ringraziare l’Ufficio Turismo e Manifestazioni per il contributo dato nell’allestimento dello stand.

Ventimiglia, con le sue castagnole, questo mese ha conquistato anche una pagina sul bimensile ‘Liguria Food’, che può essere acquistato in ogni edicola del nord Italia. A disposizione degli esercenti ventimigliesi, gratuitamente, presso l’Ufficio Turismo e Manifestazioni sono presenti 150 copie che possono essere utilizzate dalle diverse attività per contribuire alla promozione della città.