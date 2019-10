Sanremo. La Canottieri Sanremo ospita due eventi internazionali di Coastal Rowing: il 19 ottobre la tappa conclusiva del Campionato Euro-Mediterraneo 2019, giunto alla terza edizione, e la parata “Via le Mani“; il 20 ottobre la XVI Edizione della CoastalRace Sanremo-Montecarlo.

Di grande prestigio l’Euro-Med 2019 giunto a Sanremo alla sua 11à tappa dopo quelle organizzate da CN Nice, SN Monaco, CN Menton, ACBT Sète, CA.Marseille, ASPTT Marseille, SNA La Ciotat, AC Biterrois, AC Cassis, Olymp. Barcelona.

Oltre 200 atleti gara sabato nell’Euro-Med divisi in sei partenze tra le 12:30 e le 16:30 di sabato con percorso di regata in mare aperto di 6 km davanti alla Passeggiata Imperatrice, alle Spiagge ed al Casinò di Sanremo, con alcuni tra i più forti equipaggi della specialità a livello mondiale, tra questi il 4x+ del Rowing Club Genovese, Campione d’Italia 2019, con la star Federico Garibaldi, il 4x+ della SN Monaco di Gaetan Delon, Campione di Francia 2019 e Campione del Mondo 2018, ed il 2x della SN Monaco con il due volte Campione del Mondo Giuseppe Alberti. In entrambe le discipline i cd “favoriti” dovranno vedersela dall’agguerrita concorrenza di forti equipaggi provenienti dalla Germania, dai principali club di Francia (Marsiglia, Sete, Cassis) e dal vicino Santo Stefano.

Nel 4x+ Femminile l’equipaggio sanremese contenderà la vittoria finale nella classifica del Campionato EuroMed a Marsiglia, Monaco e Cassis che schiereranno equipaggi che hanno partecipato a recenti edizioni del Mondiale.

La parata “Via Le Mani” fortemente voluta dal Presidente Sergio Tommasini, che vi parteciperà con una Canoa Oceanica, dal Coach Renato Alberti e dalla Presidentessa di Zonta Sanremo Cinzia Papetti, figlia del mitico Fausto Papetti, vedrà sfilare nel Porto di Sanremo 15 equipaggi 4x+ composti da due vogatori uomini e due vogatori donne nel segno del rispetto di genere e della “lotta alla violenza sulle donne”, che sarà oggetto di un breve seminario di approfondimento al termine delle premiazioni.

Domenica mattina 55 ardimentosi su 11 barche 4x+ d Coastal Rowing affronteranno infine i 32 km di mare aperto che uniscono Sanremo con la Francia ed il Principato di Monaco, una rotta marina che all’insegna dell’amicizia e del reciproco rispetto sta portando sulla Riviera e sulla Costa Azzurra non solo turismo ma anche iniziative imprenditoriali di altissimo profilo promosse da SAS Alberto di Monaco, patron dell’Evento.

L’organizzazione degli eventi, il cui Direttore di Regata é Renato Alberti, è a cura dalla Segreteria Sportiva della Canottieri Sanremo (Sigg. Marco Raffa, Aloi Francesco e Renata Albarelli), con la sponsorizzazione tecnica del Cantiere Filippi, il patrocinio del Comune di Sanremo e di Regione Liguria, la collaborazione della Federazione Cronometristi, della Capitaneria di Porto e della Croce Rossa.

