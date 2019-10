La 35esima “Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore” è plastic free

Sanremo. La 35a Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore non riserva solo uno spazio importante ai giovani quest’anno pensa infatti anche a tutelare l’ambiente e salvaguardare il territorio diventando “plastic free”.

L’iniziativa della Nlp Sanremo, organizzatrice dell’evento, prenderà il via durante i due giorni della manifestazione sportiva ma proseguirà per tutta la stagione. «E’ un’iniziativa che abbiamo voluto rendere concreta anche come società sportiva – dichiara Cesare Fagnani, presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo – L’inizio della nostra stagione è adesso quindi era importante farlo ora. In occasione della manifestazione abbiamo specificato alle squadre partecipanti di portare borracce di alluminio o comunque bottiglie riciclabili. Noi metteremo a disposizione l’acqua in apposite colonnine, in questo modo non distribuiremo più bottiglie di plastica.

Come società abbiamo anche deciso di acquistare bottiglie di alluminio sulle quali metteremo il nostro marchio che distribuiremo poi a tutti i nostri atleti, in questo modo durante l’anno eviteremo di utilizzare tante bottiglie di plastica». Una bella idea incentrata sulla sostenibilità ambientale.