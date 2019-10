L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e i partigiani di Imperia ricordano i “caduti di Upega”

Imperia. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, insieme alle Associazioni Partigiane A.N.P.I.e F.I.V.L., ha promosso, come gli scorsi anni, per domenica 20 ottobre in località Upega (Comune di Briga Alta, CN), una cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani, caduti durante il rastrellamento di ottobre 1944 e in cui persero la vita anche il Comandante “Cion” Silvio Bonfante, Medalglia d’Oro alla memoria, il Commissario “Giulio” Libero Briganti e il medico “Dinaste” Gian Francesco De Marchi Medaglia d’Argento alla memoria.

Di seguito il programma:

– alle 10 raduno ad Upega delle rappresentanze partigiane e delle autorità. Deposizione corona di alloro al cippo

e funzione religiosa

– alle 10.30 intervento tenuto da Gustavo Ottolenghi vice presidente A.N.P.I . sezione di Sanremo “G.C. Pesavento”

– alle 11.30 visita alla Lapide di Carnino.