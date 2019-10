Isolabona, ritrovato Giuseppe Bacchiarello. E’ vivo

Isolabona. E’ stato trovato sano e salvo ma in stato confusionale Giuseppe Bacchiarello, 82 anni, l’anziano che da lunedì sera non dava più sue notizie dopo essersi allontanato dall’abitazione che condivide con la moglie a Isolabona. L’anziano vagava nei pressi della ‘Curva degli archi’, lungo la strada provinciale che attraversa il paese a circa 1 chilometro dal borgo. A soccorrerli è accorso un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. L’uomo verrà accompagnato in ospedale a Bordighera per i controlli del caso.

Secondo alcune testimonianze era scalzo sulla riva del fiume , l’ha notato una signora che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito sono intervenuti i carabinieri di Dolceacqua – in zona per le ricerche – che l’hanno aiutato a risalire la sponda.