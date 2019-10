“Io non rischio”, anche la protezione civile di Cervo sensibilizza sui pericoli delle alluvioni

Cervo. Sabato 12 ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, i volontari dell’associazione Protezione Civile di Cervo partecipano alla campagna con un punto informativo “Io non rischio” allestito a Cervo in via Aurelia-piazzale della stazione per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio alluvione. Sarà illustrato il piano comunale di protezione civile e sarà spiegato il sistema regionale di allerta meteo.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sui rischi è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

L’elenco dei comuni interessati dalla campagna il prossimo 12 e 13 ottobre è online sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un alluvione.