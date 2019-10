Inondazioni e temporali, è allerta meteo in Costa Azzurra e Alpi Marittime francesi

Avviso per chi ha intenzione di recarsi in giornata nella vicina Francia. Sì, perché Météo France ha emanato l’allerta meteo gialla per tempeste e inondazioni nel dipartimento delle Alpi Marittime e della Costa Azzurra.

Secondo quanto riporta Nice-matin, le piogge del si trasformeranno in temporali nel pomeriggio, soprattutto lungo la costa e nella zona di Grasse. L’allerta durerà dalle 14 alle 21.