Sanremo. Da mercoledi 6 novembre, presso la palestra di arti marziali Indomita Sanremo dell’ insegnante David D’Ambrosio, partirà un nuovo corso di “functional training” tenuto dal personal trainer Luca Bruna.

Il corso, che si terrà il mercoledì ed il venerdì alle ore 20, avrà come obiettivo quello di avvicinare al mondo del fitness e dell’allenamento funzionale coloro che non hanno mai praticato intensamente e costantemente un’attività sportiva, ed in secondo luogo avrà l’obiettivo di far crescere la condizione atletica di chi invece pratica già uno sport, legato al mondo delle arti marziali e non, e desidera mettersi alla prova con una tipologia di allenamento intensa e divertente.

Esercizi a corpo libero e con l’ausilio di manubri, kettlebell, corde e powerbag sono alla base di questa tipologia di allenamento che sviluppa capacità aerobiche ed anaerobiche, risultando utile per ogni tipo di cliente, da chi inizia a muovere i primi passi nel mondo del fitness, all’atleta agonistico. Il nuovo corso è un’idea del tecnico e presidente David D’Ambrosio il quale ha contattato il Bruna, suo ex allievo, con il quale è rimasto successivamente sempre in contatto. Luca, da anni nel settore del fitness, è un personal trainer e istruttore di powerlifting nonché esperto di sport di endurance essendo istruttore di triathlon ed avendo alle spalle anni di agonismo nel mondo del running.

Tecniche e tipologie di allenamenti applicate nella preparazione atletica di diversi sport e negli allenamenti indoor fatti nei centri fitness, verranno riorganizzati per ottenere una tipologia di allenamento divertente, coinvolgente, ma soprattutto efficace. Le attività dell’ Indomita, in continua crescita, sono aperte a tutti e il settore delle arti marziali, nello specifico KickBoxing e Muay Thai da la possibilità di allenarsi a tutti dai più piccini ai più grandi e non solo, il lunedì e giovedì continua, con grande partecipazione, il corso rivolto al pubblico solo femminile.

Tutti possono entrare a far parte di questa grande realtà sportiva Sanremese, i corsi sono aperti a coloro che hanno come obbiettivo quello di rimettersi in forma a chi ha l’ambizione e la volontà di passare al vero e proprio agonismo.

A tal proposito il presidente D’Ambrosio, senza sbilanciarsi troppo, annuncia che a breve inizierà la stagione agonistica nel settore KickBoxing/K1 e sono quasi pronti nuovi atleti dai più piccini ai più grandi pronti a mettersi alla prova in svariate competizione organizzate su tutto il territorio nazionale. Per tutti coloro che vogliono intraprendere questo percorso la palestra si trova in corso Inglesi, 214 in un ampio ambiente sportivo completamente ristrutturato ed attrezzato per tutte le necessità sportive.

Per info

Tel: 334/2794946

Facebook: INDOMITA SANREMO (https://www.facebook.com/sportdacombattimento)

Google: INDOMITA SANREMO (https://g.page/IndomitaSanremo?share)

E volendo si può anche trovare e registrarsi mediante l’applicazione Eversportshttps://www.eversports.it/i/luj69t