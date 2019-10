Incontri della Diocesi di Ventimiglia–San Remo su dottrina sociale di chiesa, Suetta: «Contributo all’edificazione della casa comune»

Sanremo. 6 appuntamenti, da ottobre a maggio 2020, per riflettere su uno dei diritti fondamentali dell’uomo, la libertà religiosa, riconosciuta come fondamento di tutte le altre libertà, chiamata oggi a vivere le sfide della multiculturalità e del laicismo.

L’iniziativa, denominata PerCorso, si inserisce nell’ambito delle attività di formazione proposte dalla Diocesi di Ventimiglia – San Remo nei confronti di amministratori, politici, operatori della cosa pubblica e di quanti desiderano approfondire la dottrina sociale della chiesa e trae spunto dal recente documento della Commissione Teologica Internazionale: “La libertà religiosa per il bene di tutti”. Tra i relatori, studiosi, operatori del diritto e

pensatori del panorama nazionale, protagonisti del dibattito culturale in corso.

A questo si affianca una Scuola di Formazione Politica, che propone un corso articolato in 4 lezioni magistrali, da ottobre 2019 a marzo 2020, per approfondire i 4 pilastri della dottrina sociale della chiesa: la persona umana, il bene comune, il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà. La scuola, espressione dell’Istituto Teologico Pio XI di San Remo, affiliato alla Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum di Roma,

rilascia crediti professionali riconosciuti da Confartigianato e Regione Liguria.

Commenta il vescovo, mons. Antonio Suetta: «E’ particolarmente urgente oggi trovare riferimenti chiari e autorevoli nell’agire politico, per indicare strade e obiettivi che promuovano autenticamente l’uomo. In un contesto che sembra fare a meno di Dio ci si accorge che la dimensione religiosa è ineliminabile e ha implicazioni sociali concrete, in grado di plasmare il vivere sociale. Cosa vuol dire essere credenti oggi? Che differenza fa la fede dei cittadini nel vivere sociale? A partire da queste domande proponiamo una serie di incontri con personalità di rilievo per offrire un contributo all’edificazione della vita buona del Vangelo».

Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno a Sanremo, presso Villa Giovanna D’Arco, in via Carlo Pisacane 2, con inizio alle 21 per il PerCorso e alle 18 per la Scuola di Formazione Politica. A conclusione dei suddetti itinerari, venerdì 29 e sabato 30 maggio si svolgerà il tradizionale ritiro per politici e amministratori con il Vescovo diocesano, presso il Convento di Taggia.

Di seguito il programma, i temi e i relatori:

PERCORSO 2019/2020

21 ottobre

IL PREGIUDIZIO DELL’OCCIDENTE

intolleranza e discriminazione contro i Cristiani

Avv. Mattia Ferrero

Consigliere centrale “Unione Giuristi Cattolici Italiani”

25 novembre

LIBERTA’ FINO AL MARTIRIO

il genocidio dei Cristiani nel nostro tempo

Dott. Alessandro Monteduro

Direttore Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che Soffre”

20 gennaio 2020

LA DOMANDA SU DIO

religione e società in Italia

Dott. Marco Invernizzi

Responsabile nazionale “Alleanza Cattolica” e conduttore “Radio Maria”

3 febbraio 2020

CRISTIANI E CULTURA

la neutralità ideologica è un valore?

Prof. Marcello Veneziani

Filosofo e scrittore

13 marzo 2020

LA LIBERTA’ RELIGIOSA

pietra angolare dell’edificio dei diritti umani

Prof. Giuseppe Dalla Torre

Presidente Tribunale Stato Città del Vaticano

L’incontro coincide con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Orario e luogo di questo incontro verranno comunicati successivamente.

11 maggio 2020

PER IL BENE DI TUTTI

tolleranza e annuncio cristiano

Mons. Antonio Suetta

Vescovo di Ventimiglia – San Remo

29-30 maggio

RITIRO CONCLUSIVO

presso il Convento dei Domenicani a Taggia.

Per informazioni

0184.505757 – curia@diocesiventimiglia.it

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA

Giovedì 24 ottobre

LA PERSONA UMANA

Mons. Luigi Negri

Arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio

Questo incontro inaugura l’Anno Accademico dell’Istituto Teologico Pio XI

e si svolgerà presso il Seminario Vescovile di Sanremo, viale G. Carducci 3.

Giovedì 21 novembre

IL BENE COMUNE

Prof. Ernesto Preziosi

Presidente Centro Studi Storici e Sociali (Censes)

20 febbraio

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’

Prof. Ivan Vitali

Docente e Senior Manager di Organizzazioni No Profit

26 marzo

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

Prof. Carmelo Leotta

Professore Diritto Penale Università Europea di Roma

29-30 maggio

RITIRO CONCLUSIVO

presso il Convento dei Domenicani a Taggia.

Per informazioni contattate Don Marco Tommaso Reali al 3395470745 o realimt@gmail.com.

