Castellaro. E’ Vittorio Formaggio l’uomo trovato carbonizzato all’interno della propria abitazione, distrutta dalle fiamme, in regione Poggio a Castellaro. La vittima aveva circa 65 anni e viveva con la madre novantenne e un fratello, che non erano in casa al momento della tragedia.

Laureato in ingegneria, Formaggio era parzialmente invalido a causa di un ictus e di altri problemi di salute.

Al momento restano un mistero le cause del rogo. Accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Tra le ipotesi, si è pensato a una fuga di gas, ma non sono stati trovati riscontri anche perché la casa è stata totalmente avvolta dalle fiamme, che hanno cancellato ogni traccia.

L’incendio è divampato verso le 12.30, ma il corpo di Vittorio è stato trovato soltanto nel primo pomeriggio, durante le operazioni di bonifica, dopo lo spegnimento delle fiamme. «E’ una tragedia – commenta il sindaco di Castellaro Giuseppe Galatà -. Oggi mi sono andato sul posto e attraverso i Servizi Sociali abbiamo trovato una sistemazione alla mamma di Vittorio e al fratello, che perdono rispettivamente un figlio e un fratello. Vigili del fuoco e carabinieri siamo certi che faranno chiarezza sull’accaduto».