Inaugurazione circolo di Fratelli d’Italia a Rapallo, Iacobucci regala un nastro Rosa ai partecipanti

Grande successo per l’inaugurazione del Circolo di Fratelli d’Italia a Rapallo fondato da Gianni Arena, più di 100 i partecipanti.

Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa e l’on Carlo Fidanza testimonial dell’evento ringraziano i vertici Liguri per l’ottimo lavoro svolto nel riorganizzare FdI da Sarzana a Ventimiglia Massimiliano Iacobucci dipinge di Rosa la serata regalando un nastrino LILT per ricordare a tutti i fratelli Liguri il mese della prevenzione.

voluto riunire amici e simpatizzanti per dare vita ad un circolo che rappresenterà il punto di incontro di idee, progetti, uomini e donne che fratelli d’Italia offrirà al territorio per dare un contributo di buona politica. Arena:” da molto amici e concittadini mi chiedevano di organizzare un circolo per dare la possibilità a tutti di partecipare con idee e iniziative , così dopo un periodo di riflessione mi sono convinto che era ora di ri scendere in campo con gli amici di sempre , molti nuovi e soprattutto con il partito che amo Fratelli d’Italia . Oggi siamo una realtà importante e vogliamo contare nel Tigullio come nella provincia di Genova per fare crescere fratelli d’Italia e servire la nostra terra“.

L’onorevole Ignazio La Russa ha ricordato l’impegno di Fratelli d’Italia a livello nazionale per costruire una alternativa a questo governo di sinistra che gli Italiani non hanno voluto ne votato con una alternativa

sovranista ovvero un governo che creda nella difesa della propria terra , dai confini , al made in italy , al lavoro , alle bellezze del territorio , così intendono patriottismo i Fratelli d’Italia . La Russa si è poi complimentato con Arena per il successo del suo circolo e con il coordinatore ligure Iacobucci per l’ottimo lavoro svolto su tutta la regione per la crescita del partito.

L’onorevole Carlo Fidanza capo delegazione al parlamento europeo dopo un interessante intervento sulle

politiche di Fratelli d’Italia in Europa in difesa degli interessi nazionali e delle categorie economiche del nostro paese si è complimentato con i presenti per la qualificata rappresentanza di simpatizzanti e iscritti che rappresenteranno al meglio il partito nella provincia di Genova e nel Tigullio.

L’assessore Gianni Berrino delegato al turismo della giunta Toti ha poi intrattenuto gli ospiti sul governo regionale e sui tanti traguardi raggiunti sia nel campo del turismo riportando la Liguria ad essere una delle mete preferite del turismo internazionale sia in tanti altri campi che i governi della sinistra avevano completamente abbandonato , il lavoro fatto in questi anni sarà il nostro migliore biglietto da visita da presentare ai liguri l’anno prossimo per chiedere il consenso e rivincere le elezioni regionali 2019.

Massimiliano Iacobucci coordinatore regionale di fratelli d’Italia interviene sulla organizzazione del partito ringraziando l’amico Gianni Arena per la creazione del circolo e sottolineando che la crescita di fratelli d’Italia è visibile a tutti anche in Liguria, l’impegno di tutti ora è quello di selezionare tra gli iscritti anche una nuova classe dirigente capace di rappresentare il partito comune per comune affinchè i cittadini possano avere nel proprio comune il rappresentante di fratelli d’Italia quale interlocutore al quale parlare delle istanze, dei problemi, delle aspettative di territorio e cittadini. Iacobucci ha poi concluso con un coupe de teatre regalando alla classe dirigente di Fratelli d’Italia e a tutti i convenuti un nastro Rosa per partecipare idealmente al mese della prevenzione del tumore al seno promosso dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori LILT sottolineando che Fratelli d’Italia non è solo politica ma anche socialità e insieme dobbiamo dimostrarlo nei fatti.

Alla serata hanno preso parte anche Augusto Sartori capogruppo in regione di FdI , l’on. Franco Marenco ex

parlamentare di AN , Laura Gaggero assessore al comune di Genova con una delegazione di Direzione Italia

( Raffaele Fitto ) guidata da Capurro ex sindaco di Rapallo, Giuseppe Murolo coordinatore regionale del

partito per la sovranità , Sergio Gambino attivissimo consigliere delegato alla protezione civile del comune

di Genova , Agostino Bozzo assessore della città metropolitana , Stagnaro consigliere comunale di Sestri

Levante , Fabrizio Brignoli consigliere comune di Mezzanego e decine di amministratori locali della

provincia di Genova .