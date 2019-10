In arrivo una nuova fontana pubblica a Bordighera. E’ segreto su come sarà

Bordighera. Scrive il sindaco Vittorio Ingenito: “Investiamo per Bordighera, investiamo per i bordigotti. Sono felice oggi di annunciarvi che una bellissima fontana sorgerà al posto dell’attuale aiuola del Belsit, per dare il benvenuto a coloro che arrivano dall’autostrada.

Oggetto della fontana? Un bellissimo delfino? O forse un capodoglio? O qualche altro animale? Chi lo sa, a breve più notizie. Rendere più bella la Città è il nostro obbiettivo, e passo passo lo raggiungeremo. Un grande ringraziamento al consigliere Claudio Gavioli che ha lavorato a lungo su questo progetto”.