Imperia, scooter si schianta contro un suv. Giovane all’ospedale

Imperia. C’è un 19enne ricoverato all’ospedale con diverse fratture alle gambe. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, verso le 16, in scooter stava percorrendo in direzione mare l’Argine destro quando, non è ancora chiaro come, si è scontrato contro un suv che proveniva dalla direzione opposta.

Nello schianto chi era sulle due ruote ha avuto la peggio rovinando sull’asfalto. E’ stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa e trasportato in codice rosso di massima gravità al locale nosocomio.