Imperia, Scajola: «Rilanciare l’Osservatorio meteorologico di piazza Roma per disporre di previsioni aggiornate»

Imperia. «Disporre di previsioni aggiornate con maggiore costanza e più aderenti alle peculiarità del territorio, soprattutto in occasione delle allerte meteo». Lo propone il sindaco del capoluogo Claudio Scajola allo scopo di poter prendere decisioni più consapevoli in merito ai provvedimenti da assumere in caso di avvisi di vigilanza emessi a livello regionale.

Ed è, infatti, questo l’obiettivo dell’amministrazione che intende perseguirlo ridando piena operatività all’Osservatorio Meteorologico di piazza Roma.

Il sindaco Claudio Scajola ribadisce, dunque, l’importanza di tener presente il micro clima imperiese, diverso dal resto della Liguria, come certificato anche dal Sole 24 ore, che ha eletto il capoluogo quale città con il miglior clima d’Italia.

Anche nel corso delle ultime allerte meteo, il primo cittadino ha dichiarato di essersi consultato, oltre che con i previsori di Arpal, anche con esperti locali e francesi.

Al fine di recuperare la storica struttura dell’Osservatorio, Scajola ha effettuato personalmente un sopralluogo a seguito del quale è iniziata la fase di ricognizione dei beni e di riprogettazione degli spazi.

Nei piani del sindaco, oltre alla parte operativa, ci sarebbe anche la volontà di creare un parte museale da far visitare a studenti e turisti.