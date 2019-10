Imperia, Scajola: «Presenteremo nuove e importanti iniziative per tutelare l’ambiente»

Imperia. «Ma di cosa state parlando? Qualche consigliere comunale dice che non bastano slogan e cartelli per migliorare l’ambiente. Ci tengo a rassicurarli: lo sapevamo già. Infatti, in soli 16 mesi di amministrazione, abbiamo fatto più di quanto non fosse stato neppure immaginato negli anni precedenti – dichiara il sindaco Claudio Scajola parlando dei risultati raggiunti finora per migliorare l’ambiente - Nelle prossime ore presenteremo nuove e importanti iniziative per tutelare l’ambiente in cui viviamo».

Fino a oggi la città di Imperia è infatti riuscita a ottenere la prima storica Bandiera Blu per il mare e la Bandiera verde per l’educazione ambientale, la raccolta differenziata al 72,8%, a progettare e finanziare un nuovo acquedotto, a compiere il rifacimento complessivo della rete fognaria, a offrire una navetta ecologica gratuita in estate, a riparare lo scarico di emergenza a mare e diventare “città plastic free”, che entrerà in vigore dal 1 dicembre.

Riferendosi alla classifica 2019 dell’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, che ha posizionato la città di Imperia al novantesimo posto su centoquattro, il primo cittadino scrive sulla sua pagina Facebook: «La classifica del Sole 24 Ore racconta l’Imperia che abbiamo trovato al nostro insediamento e non recepisce quanto abbiamo già fatto. Basta leggere i dati. Poi bisognerebbe fare lo sforzo di leggere nei dati, ma forse chiedo troppo».