Imperia, Scajola: «Più facile chiudere tutto, molto più difficile scegliere di lasciare aperto»

Imperia. «È più facile dire chiudiamo tutto perché domani c’è brutto tempo, è molto più difficile scegliere di lasciare aperto».

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola motiva su Facebook la sua decisione di non chiudere le scuole in coincidenza con l’allerta arancione che era stato preceduto domenica dalla stessa presa di posizione che ha ha permesso, tra l’altro, la disputa regolare del big match del “Ciccione” tra Imperia e Sestri Levante vinto, tra l’altro, dai neroazzurri con Scajola presente in tribuna.

Diversamente ha fatto il primo cittadino di Sanremo Alberto Biancheri che ha “bloccato” la Sanremese che al Comunale di corso Mazzini avrebbe dovuto ricevere il Borgosesia

«I temporali ci sono sempre stati. Credo si debba evitare ogni volta di drammatizzare troppo, perché si rischia altrimenti di perdere il senso reale del pericolo, che è un bene prezioso. Quanto ho fatto ieri, l’ho fatto dopo aver verificato il quadro climatico che non prospettava nulla di apocalittico all’orizzonte. Nulla che non si potesse controllare con la dovuta attenzione, senza fermare la vita della nostra comunità. So di aver fatto arrabbiare gli studenti che non disdegnavano di passare un giorno a casa, ma penso di aver reso un grande servizio a molti altri cittadini. A coloro che si sono potuti recare al Palasalute ad effettuare esami prenotati da tempo, a chi si doveva recare negli uffici pubblici per i motivi più svariati, a chi semplicemente aveva acquistato il biglietto per assistere alla partita della propria squadra», prosegue Claudio Scajola.