Imperia Rugby, il settore giovanile scende in campo

Imperia. Il rugby del Ponente ligure sta andando in campo quasi a pieno regime. In attesa della prima di campionato in C1 nazionale dell’Union Riviera Rugby seniores, il settore giovanile dell’Imperia Rugby e le under della franchigia provinciale scendono in campo.

Dopo il primo raggruppamento propaganda, la under 12 dell’Imperia Rugby è andata a fare esperienza a Genova. Spicca però il bel risultato della under 14 in un derby con il Sanremo e fa piacere che comunque anche nella città dei fiori l’ovale prenda mano e piede. La 14 allenata da Reitano, La Macchia e Archimede prende il largo, certo, ma non ci si faccia illusioni. Si tratta di una categoria ad alto rischio, con tanti elementi che giungono dalla under 12 e si devono adattare al gioco in un campo molto più grande. E per loro sono passati pochi mesi. Il verbo societario è declinato in funzione della crescita del gruppo, tutti giocano, tutti fanno esperienza. Del resto nell’ultimo allenamento del venerdì si era vista una buona attitudine, voglia di correre e di giocare alla mano, cosa che è marchio di fabbrica nelle lande ponentine. Il percorso che si intende fare è solo all’inizio: società, tecnici, genitori e giocatori lo sanno.

In ulteriore battuta scendono in campo, domenica, le under della Union Riviera Rugby. Ancora vera e propria franchigia provinciale la Union under 16, con elementi del capoluogo, di San Remo e dell’estremo Ponente ligure. Crescono i numeri, almeno rispetto alla trascorsa stagione anche se la prima andata in scena è stata relativamente traumatica, dato che ci si è trovati di fronte un CUS Genova imbottito di giocatori al secondo anno di militanza in categoria a fronte dei molti ex under 14 della Union. E a questi livelli certi passaggi si sentono.

Si raccoglierà, sicuramente, a partire dalla seconda metà della stagione. Buon esordio invece per una under 18 corsara vittoriosa in casa di fronte alla pari età degli Embriaci (seconda squadra, il vivaio genovese è ormai di debordante livello). In ogni caso la squadra di Perrone e soci può guardare al futuro con una certa confidenza, poiché le squadre del girone sembrano in linea. Girone senza dubbio incerto, quindi, tutto da giocare, già a partire da domenica prossima in casa degli Amatori Genova in quel di Sant’Olcese. E ovviamente da segnalare la tenuta atletica di tutte le formazioni, frutto di una mirata preparazione al campo “Lagorio” di Imperia, concepita dal guru della situazione, l’esperto Marco Calzia.

Nota lieta infine in ambito femminile, dove la rifondazione del gruppo, una tradizione storica imperiese, passa dalla presenza delle imperiesi Giada Mesiano e Cristina Arquà in una vera e propria franchigia ligure imperniata sulle ragazze del gruppo Don Bosco Vallecrosia, con tre elementi di provenienza allotria ovvero dal Cogoleto e dagli Amatori Genova. Una under 14 con i fiocchi che ha dato spettacolo a Torino con due affermazioni sulle padrone di casa del CUS e sul Chieri. E se sono rose, fioriranno.

I risultati.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA)

Union Riviera – FTGI Embriaci2 24/12

VII Torino – FTGI Ligues2 56/0

Chieri – UnionMonferrato2 20/0

Amatori Genova (in pausa)

Classifica: Tecnikabel VII Torino punti 10, Ligues2, Amatori Genova, Union Riviera e Chieri 5, Embriaci2 0, Monferrato2 punti ( – 4).

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (I GIORNATA) domenica 11,00

Province dell’Ovest – Amatori Genova 12/43

Union Riviera – CUS Genova 5/39

FTGI Ligues1 (in sosta)

Classifica: CUS Genova punti 10, Amatori Genova 6, Ligues1 4, Province dell’Ovest e Union Riviera punti 0.

UNDER 14 (III GIORNATA)

Vespe Cogoleto –Province dell’Ovest 12/88

Imperia – Sanremo 57/20

(Triangolare) ProRecco – Amatori Genova 0/29, Pro Recco – RC Spezia 7/27, Amatori Genova – RC Spezia 12/31.