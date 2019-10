Imperia. Il presidente del Comitato “Via Cascione, Isola Felice” Andrea Falciola lo aveva preannunciato: «Vigileremo sul rispetto delle regole imposte a seguito della riapertura al traffico della Ztl, in particolare sull’andatura delle auto che deve essere a passo d’uomo e sui furbetti che una volta entrati vorranno approfittarne per parcheggiare e metteremo le foto sul web».

Detto fatto, gli “007” di via Cascione si sono sguinzagliati: casalinghe, professionisti, pensionati, commercianti favorevoli all’isola pedonale e contrari al provvedimento di riapertura assunto dal sindaco Claudio Scajola in coincidenza con i lavori di ristrutturazione di galleria Gastaldi e armati di telefonini stanno immortalando i comportamenti scorretti (che non mancano) e che vengono poi pubblicate prontamente sulla pagina Facebook.

C’è anche chi mette in atto una sorta di disobbedienza civile e che continua a camminare in mezzo alla strada, naturalmente “a passo d’uomo” suscitando le strombazzate degli automobilisti che, comunque, devono percorrere il tratto con molta cautela, prescrizione non rispettata da tutti.