Imperia, ritorna la festa di Halloween al campetto sportivo di via Gibelli

Imperia. Appuntamento per tutti mascherati, piccoli fantasmini e streghette, con le zucche intagliate e con tanta voglia di divertirsi insieme presso il campetto di via Gibelli alle Ferriere.

Create con noi il vostro sacchetto personalizzato per raccogliere le caramelle nel giro finale tra le 28 attività commerciali del quartiere.

E poi giochi, animazione, merenda gratuita e tante sorprese.

Giovedì 31 ottobre al campetto di via Gibelli dalle ore 16.30. E dalle 18 in poi, giro per il quartiere al grido di “dolcetto o scherzetto”?”