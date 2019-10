Imperia. Una lettrice ci segnala che il passaggio che dietro la questura attraverso una scalinata conduce in via Cascione sbucando nei pressi di galleria Gastaldi dove si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione è chiuso nella parte bassa ma non c’è alcuna segnalazione in alto.

«Accade quindi – sottolinea la lettrice- che molte persone imbocchino la discesa ma una volta Sto arrivati in fondo si trovano l’uscita sbarrata e sono, quindi, costretti a ripercorrere il cammino a ritroso».

«Invece di affiggere cartelli in cui si “invitano” i pedoni a camminare sui marciapiedi e non i mezzo alla strada nella ex Ztl di via Cascione – conclude senza lesinare una punta polemica – sarebbe il caso che chi di dovere segnalasse che all’imbocco che la scalinata è out».