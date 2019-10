Imperia. Sono rientrati oggi a scuola i 10 studenti del Ruffini del progetto IN.DE.COM. (International Debate Competition) arricchiti di una nuova esperienza vissuta insieme agli altri partecipanti spagnoli, turchi e greci e con ancora negli occhi il sole, la cultura Greca della città di Giannina e delle Meteore.

Arrivati ieri, sotto un violento temporale che li ha colti fortunatamente dopo l’atterraggio a Nizza, i ragazzi

hanno migliorato innanzi tutto le loro competenze linguistiche in inglese, lingua veicolare, ma hanno

buttato le basi per amicizie oltreconfine che rappresenteranno un’occasione di crescita e conoscenza anche

in futuro. Bellissimo vedere, come alla fine di una settimana di condivisione delle attività scolastiche, del

tempo libero, della vita famigliare si siano creati legami che, complici i social media come instagram, continueranno e si rinforzeranno nel tempo.

Terza tappa di un progetto Erasmus+, iniziato a Novembre dello scorso anno che, non solo si è focalizzato

sulla diffusione del Debate come attività didattica volta a sviluppare competenze trasversali, ma anche

puntato sulla scoperta culturale delle città coinvolte. Lo scorso Marzo, infatti, il Ruffini e 30 famiglie dei

suoi studenti avevano accolto i partecipanti per far loro scoprire le bellezze della nostra città e dei suoi

dintorni.

Ultimo appuntamento il prossimo anno, probabilmente nel di Marzo ad Aydin ( Turchia) dove si svolgerà la

fase finale del progetto e si tireranno le fila dei risultati raggiunti sia in termini di “debating internazionale”

che di competenze culturali e di socializzazione.

Molti i momenti e le esperienze da ricordare, le 10 gare di debate, le visite al sito acheologico di Dodona, e

la giornata ai monasteri delle Meteore, la visita al museo dell’argento e alla grotta di Pérama, una sei giorni

di emozioni e scoperte, di ansia da competizione e di risate fra amici e un momento di crescita e

formazione sia per gli studenti che per gli insegnanti partecipanti, due per ogni paese.

Progetti, gli Erasmus, che permettono di scambiare esperienze e buone pratiche didattiche che si

traducono molto spesso anche in un migliori risultati scolastici per gli studenti, e ad una maggiore aperura

dell’Istituto scolastico partecipante che si apre al territorio e all’Europa.