Imperia, privatizzazione Isah: convocato Cda per un confronto

Imperia. «Il 4 ottobre vi sarà la convocazione del Cda dell’Isah. Era dal giorno della firma dal notaio per decidere la trasformazione in fondazione che non veniva più convocato. Ora gli ultimi eventi hanno portato alla necessità di un confronto per aggiornarsi sulla tormentata trasformazione e sulla sua opportunità.

La regione ha chiesto una sospensione così come già aveva fatto buona parte dei consiglieri comunali venerdì scorso in commissione. Oggi vi sarà il confronto». Con queste parole Massimiliano Basteris dell’Isah fa sapere che oggi vi sarà un confronto del Cda sulla possibile trasformazione in fondazione privata del Centro di Riabilitazione Polivalente per portatori di handicap psico-fisico e sensoriale.